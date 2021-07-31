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Апелляция на признание ФБК и штабов Навального экстремистами назначена на начало августа

фото ЗакС политика Апелляция на признание ФБК и штабов Навального экстремистами назначена на начало августа

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 4 августа рассмотрит апелляцию на решение о признании ФБК* и штабов Навального* экстремистскими организациями, сообщается в Telegram-канале адвоката Ивана Павлова.

Павлов отметил, что пока решение суда о признании организаций экстремистскими в силу не вступили, лишь прекращена их деятельность. Он настаивает на том, что суд не смог указать, "какими доказательствами, кроме неподписанных информационных справок и односторонних актов фиксации страниц ФБК, ФЗПГ и Штабов Навального в Интернет, он пришел к выводу об осуществлении экстремистской деятельности", а также отказался исключать предоставленные прокуратурой в качестве доказательств чистые листы бумаг.

В апелляции указано, что адвокаты считают нарушением рассмотрение дела без представителей штабов, которых не уведомили должным образом, решения суда о правах и об обязанностях лиц, не привлечённых к участию в деле - например, запрет Алексею Навальному, Ивану Жданову, Леониду Волкову, Любови Соболь и другим учреждать некоммерческие организации в России в течение 10 лет, а ряду других политиков выдвигать свою кандидатуру на выборах. 

Также в апелляции указано на "существенное нарушение и неправильное применение норм процессуального права", нормы материального и международного права. Адвокаты считают, что текст иска был необоснованно засекречен, суд отказался предоставить его копию. Также, считают юристы, не было доказано, что ФБК и штабы занимались экстремистской деятельностью или использовали нацистскую атрибутику.

ФБК, ФЗПГ и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями Мосгорсудом в июне по иску прокуратуры Москвы. По версии прокуроров, они якобы занимались "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". После этого был принят закон о временном запрете на участие в выборах для причастных к экстремистской деятельности, и ряд оппозиционных кандидатов столкнулись с трудностями при выдвижении в депутаты Госдумы. 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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