ТИК №18 отказал в участии в выборах правозащитнице Михайловой

Территориальная избирательная комиссия №18 на заседании 31 июля отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания правозащитнице Ксении Михайловой. Ее по округу №3 Петроградского района выдвинула партия "Яблоко".

Заместитель председателя комиссии Виталий Дятлов сообщил, что причина отказа - отсутствие сведений о расходах и имуществе несовершеннолетнего ребенка. По просьбе члена ТИК №18 Динара Идрисова Дятлов рассказал, что в описи документов указано наличие "сведений о расходах кандидата" на шести листах. Это оригинал документа о данных по самой Михайловой и его копия, уточнил зампред комиссии.

Правозащитница заявила, что справку о расходах ребенка предоставляла при сдаче остальных документов. Она отметила, что в самом начале бумагу по несовершеннолетнему ребенку не хотели включать в опись.

- Первоначальная версия подтверждения, которая была распечатана и мне предложена, включала в себя только справку о моем имуществе и расходах на трех листах. После того, как я обратила внимание рабочей группы на данное несоответствие были внесены изменения в части количества листов. На тот момент все документы были представлены в оригинале, - рассказала Михайлова.

По ее словам, так как сведения о доходах кандидата и членов его семьи в законах указаны как один документ - у нее не возникло претензий, что обе справки записаны под одним пунктом. Количество оригинальных бумаг было записано верно - 6 листов, отметила правозащитница. Потом "каким-то чудесным образом" справка о расходах ребенка превратилась в копию ее справки, заявила Михайлова.

Она пыталась повторно предоставить бумагу после того, как в ТИК №18 ей заявили о ее отсутствии, рассказал член комиссии Идрисов. Но документ не приняли, хотя это не запрещено законом, уверен член ТИК. Зампред избиркома с ним не согласился и заявил, что эту справку можно предоставить только при сдаче остальных документов.

Против отказа Михайловой в регистрации проголосовал только Идрисов. Остальные члены комиссии высказались за.

Михайлова в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что намерена обжаловать решение ТИК №18 в суде. Это будет "наиболее быстро и эффективно", считает правозащитница.

Ранее территориальный избирком №18 аннулировал выдвижение Ирины Фатьяновой - экс-главы штаба Навального*. Это произошло после заявления Минюста о том, что она якобы до сих пор причастна к организации, которую суд признал экстремистской.

Округ №3, где в выборах отказали Фатьяновой и Михайловой, в Законодательном собрании Петербурга сейчас представляет лидер "Единой России" в Петербурге и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. В 2021 году он баллотируется в Государственную Думу, а по округу №3 как самовыдвиженка идет его дочь - Марина Лыбанева. Она уже сдала подписи избирателей в свою поддержку в территориальную комиссию. На выборах 2016 года правозащитница Михайлова также участвовала в выборах в ЗакС по округу №3 и заняла второе место после Макарова.

Напомним, на муниципальных выборах 2019 года избиркомы Петроградского района отказывали оппозиционерам в регистрации из-за якобы отсутствия у них некоторых документов. Кандидаты утверждали, что все бумаги сдавали.

* Штаб Навального признан судом экстремистской организацией

София Саттарова