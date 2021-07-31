           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:07

ТИК №18 отказал в участии в выборах правозащитнице Михайловой

фото ЗакС политика ТИК №18 отказал в участии в выборах правозащитнице Михайловой

Территориальная избирательная комиссия №18 на заседании 31 июля отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания правозащитнице Ксении Михайловой. Ее по округу №3 Петроградского района выдвинула партия "Яблоко". 

Заместитель председателя комиссии Виталий Дятлов сообщил, что причина отказа - отсутствие сведений о расходах и имуществе несовершеннолетнего ребенка. По просьбе члена ТИК №18 Динара Идрисова Дятлов рассказал, что в описи документов указано наличие "сведений о расходах кандидата" на шести листах. Это оригинал документа о данных по самой Михайловой и его копия, уточнил зампред комиссии.

Правозащитница заявила, что справку о расходах ребенка предоставляла при сдаче остальных документов. Она отметила, что в самом начале бумагу по несовершеннолетнему ребенку не хотели включать в опись.

- Первоначальная версия подтверждения, которая была распечатана и мне предложена, включала в себя только справку о моем имуществе и расходах на трех листах. После того, как я обратила внимание рабочей группы на данное несоответствие были внесены изменения в части количества листов. На тот момент все документы были представлены в оригинале, - рассказала Михайлова.

По ее словам, так как сведения о доходах кандидата и членов его семьи в законах указаны как один документ - у нее не возникло претензий, что обе справки записаны под одним пунктом. Количество оригинальных бумаг было записано верно - 6 листов, отметила правозащитница. Потом "каким-то чудесным образом" справка о расходах ребенка превратилась в копию ее справки, заявила Михайлова.

Она пыталась повторно предоставить бумагу после того, как в ТИК №18 ей заявили о ее отсутствии, рассказал член комиссии Идрисов. Но документ не приняли, хотя это не запрещено законом, уверен член ТИК. Зампред избиркома с ним не согласился и заявил, что эту справку можно предоставить только при сдаче остальных документов. 

Против отказа Михайловой в регистрации проголосовал только Идрисов. Остальные члены комиссии высказались за. 

Михайлова в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что намерена обжаловать решение ТИК №18 в суде. Это будет "наиболее быстро и эффективно", считает правозащитница. 

Ранее территориальный избирком №18 аннулировал выдвижение Ирины Фатьяновой - экс-главы штаба Навального*. Это произошло после заявления Минюста о том, что она якобы до сих пор причастна к организации, которую суд признал экстремистской. 

Округ №3, где в выборах отказали Фатьяновой и Михайловой, в Законодательном собрании Петербурга сейчас представляет лидер "Единой России" в Петербурге и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. В 2021 году он баллотируется в Государственную Думу, а по округу №3 как самовыдвиженка идет его дочь - Марина Лыбанева. Она уже сдала подписи избирателей в свою поддержку в территориальную комиссию. На выборах 2016 года правозащитница Михайлова также участвовала в выборах в ЗакС по округу №3 и заняла второе место после Макарова.

Напомним, на муниципальных выборах 2019 года избиркомы Петроградского района отказывали оппозиционерам в регистрации из-за якобы отсутствия у них некоторых документов. Кандидаты утверждали, что все бумаги сдавали.

 

* Штаб Навального признан судом экстремистской организацией

 

 

София Саттарова

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru