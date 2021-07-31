В Петербурге ожидаются дожди и грозы в первые дни августа

Главное управление МЧС по Петербургу предупредило о грозах, ливнях и штормовом ветре, которые ожидаются в городе 1 августа.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, 1 августа в Петербурге ожидается тепло до плюс 24 градусов, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Порывы юго-западного и южного ветра достигнут 15 м/с, но в основном ветер будет умеренным.

В следующие два дня также ожидаются кратковременные дожди, 2 августа - грозы. Температура воздуха составить до плюс 22 - плюс 23.

Пока Петербург находится в тылу циклона, напомнил в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Центр этого циклона придется на акваторию Белого моря.