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В Петербурге ожидаются дожди и грозы в первые дни августа

фото ЗакС политика В Петербурге ожидаются дожди и грозы в первые дни августа

Главное управление МЧС по Петербургу предупредило о грозах, ливнях и штормовом ветре, которые ожидаются в городе 1 августа. 

По прогнозу Северо-Западного УГМС, 1 августа в Петербурге ожидается тепло до плюс 24 градусов, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Порывы юго-западного и южного ветра достигнут 15 м/с, но в основном ветер будет умеренным. 

В следующие два дня также ожидаются кратковременные дожди, 2 августа - грозы. Температура воздуха составить до плюс 22 - плюс 23. 

Пока Петербург находится в тылу циклона, напомнил в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Центр этого циклона придется на акваторию Белого моря. 

 

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