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Михаил Амосов запустил челлендж по борьбе с борщевиком в Петербурге

фото ЗакС политика Михаил Амосов запустил челлендж по борьбе с борщевиком в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов на своей странице во "ВКонтакте" призвал чиновников и собственников участков заняться борьбой с борщевиком и показал, как он делает это сам.

По словам Амосова, он направил обращения главе комитета по благоустройству Сергею Малинину и руководителю ООО "Космонавт" Альберту Лущику. Последний ведает зданием "Цеха №1" на Богословской улице: по словам Амосова, на прилегающей к нему территории за забором вымахал борщевик под два метра высотой, уже готовый сбросить семена.

Амосов рассказал, что с жителями соседних домов недавно выкапывал борщевик рядом с этой территорией, но за забором они этого сделать не могут. Он посетовал, что глава ООО "Космонавт" "наверное, взял лопату и убрал бы эти растения, пока они не засеяли своими семенами весь район", если бы знал о ситуации.

В своем обращении политик призвал Альберта Лущика обратить внимание на проблему борщевика и последовать примеру Амосова, собственноручно выкапывающего эти растения. 

"…если Альберт Николаевич настоящий директор – пусть попробует повторить. Считайте это вызовом на челендж и ему, и всем городским директорам, руководителям, начальникам и заведующим", - сказано в обращении политика.

Депутат считает, что только совместные усилия граждан помогут эффективно решить проблему. 

"Конечно, можно посетовать, на коммунальные службы, но их сил просто не хватит. Бороться с борщевиком необходимо всем. В первую очередь владельцам земельных участков. Это и безопасность их собственных работников, и настоящая социальная ответственность бизнеса", - убежден Амосов.

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