Беглов: Смольный выполнил рекомендации Роспотребнадзора при проведении парада ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответе депутату Заксобрания Борису Вишневскому заявил, что Смольный выполнил рекомендации Роспотребнадзора при проведении парада в честь дня Военно-морского флота, ответ Беглова Вишневский опубликовал в соцсетях.

"Рекомендации [Роспотребнадзора] были выполнены исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, что позволило обеспечить безопасность и защиту здоровья граждан при проведении парада", - заявил Беглов.

Вишневский напомнил, что Роспотребнадзор рекомендовал провести парад без зрителей, однако многочисленные фотографии с него доказывают, что зрители были - и много.

"То есть, рекомендации НЕ БЫЛИ выполнены. Но губернатор уверенно сообщает противоположное", - резюмировал депутат.

Вишневский обратился в Смольный в середине июля. Он спрашивал о противоэпидемиологических мерах перед парадом и опасался, что проведение такого мероприятия в разгар эпидемии может привесть к росту заражений коронавирусом.

Парад ВМФ прошел в Петербурге 25 июля, его принял президент Владимир Путин. Вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и командующим силами ВМФ Николаем Евменовым он проехал на катере перед стоящими на рейде кораблями и подлодками.

Несмотря на предписание Роспотребнадзора, на набережных Невы скопились тысячи человек, чтобы увидеть парад. Уже после мероприятия в ЗакСе Беглов заявил, что город "заслужил это". В Минобороны утверждают, что во время парада ни один из военнослужащий коронавирусом не заразился.

Елизавета Антонова / "Новая газета"