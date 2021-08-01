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Новости 11:15

Столичные силовики задержали другоросса Марию Тиллерт: у неё собираются провести обыск

фото ЗакС политика Столичные силовики задержали другоросса Марию Тиллерт: у неё собираются провести обыск

В Москве правоохранители задержали активистку незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Марию Тиллерт у подъезда собственного дома: дома у девушки собираются проводить обыск, уведомляет "ОВД-Инфо", ссылаясь на полученные от её однопартийца сведения.

Причина интереса силовиков к Тиллерт выясняется. К девушке направился адвокат от "ОВД-Инфо" Илья Уткин.

Напомним, что минувшим днём, 31 июля, в Москве и нескольких других городах другороссы вышли на улицы, требуя свободы и прозрачности избирательного процесса. Как итог: в числе задержанных оказались более 10 активистов. 

Ранее Минюст в очередной раз отказал "Другой России Э.В. Лимонова" в регистрации.

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