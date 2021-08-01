"Фантастика!": Путин впечатлился обновлёнными интерьерами Коневского монастыря

Российский глава Владимир Путин в компании с руководителем государственной корпорации "Роснефть" Игорем Сечиным побывали в православном монастыре, расположенном на острове Коневец в Ладожском озере, и оценили масштабы проделанных там работ по реставрации помещений.

"Вообще! Фантастика!" - сообщил, гуляя по монастырю, Путин. Видео с обходом президента продемонстрировали на телеканале "Россия 24".

Восстановлением религиозного объекта начали заниматься по поручению Сечина, инвестировавшего в работы.

Коневскому Рождество-Богородичному мужскому монастырю в этом году исполнилось 628 лет. На протяжении долгого времени он пребывал практически в руинах. В 2016 году Путин посещал остров и ещё тогда дал поручение отреставрировать основной храм скит Коневской иконы Божьей матери.

Объект воссоздали по архивным документам.