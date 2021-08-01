Дом с "частной тюрьмой" в Ленобласти снесли: ранее СК зарыл подземный бункер

Во Всеволожском районе Ленобласти предали забвению дом, находившийся на участке, где ранее журналисты обнаружили подземный бункер, который в СМИ окрестили "частной тюрьмой": здание снесли по просьбе номинального хозяина участка, информирует 47news.ru.

И без того полуразрушенный дом "буквально смешали с грунтом" постфактум соответствующего обращения Владислава Велисевича, на которого якобы записана постройка. Ранее в Следственном комитете отчитывались, что в ходе допроса мужчина заявил о том, что приобрел "голый" участок по просьбе своего знакомого, которого, в свою очередь, попросил об аналогичной услуге другой человек - ныне покойный бывший сотрудник ФСИН Ренат Алимзанов.

После того, как объект с "тюрьмой" был рассекречен, СК спешно зарыл подземный бункер, а Велисевич попросил местную областную администрацию "снести всё" на обозначенном участке. В сопроводительном письме, которое опубликовало 47news, он сообщил об "отсутствии материальной возможности" самостоятельно снести дом.

Добавим, ранее в СК заявляли о том, что тюрьма была обнаружена в ходе расследования убийства мужчины, которого нашли мёртвым в автомобиле Mercedes на трассе Сортавала - Петербург. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другого автомобиля, который следовал в сторону домов во Всеволожском районе. В ходе осмотра интересовавшего следователей и был найден подвал из трех помещений.

Напомним, бункер, в котором воссоздана обстановка СИЗО, схожая с "Крестами", обнаружили журналисты в июле. Кроме трех камер с двухъярусными "шконками", там была печь размером с человеческий рост. После публикации в СМИ 19 июля вход в бункер засыпали.