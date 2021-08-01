Кабмин выделит Минобороны средства на развитие фортов в Кронштадте

Правительство России приняло решение выделить Министерству обороны средства из резервного фонда на реставрацию и развитие системы фортов Кронштадта, следует из сообщения, опубликованного на сайте кабмина.

В подписанном министрами документе уточняется, что деньги будут предназначаться двум фортам - Александру I и Кроншлоту. Размер допфинансирования не конкретизирован, однако сообщается, что средства должны поступить Минобороны до конца текущего года.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения береговых фортов Александр I и Кроншлот", – указывается на сайте правительства РФ.

Напомним, что развитием Кронштадта занимается дочь главы Минобороны Ксения Шойгу. При её участии реализуется проект "Остров фортов".