"Ситуация бедственная": Петербуржцы хотят провести референдум по защите берега Финского залива

Жители юго-запада Петербурга, депутаты и представители пяти политических партий ("Справедливая Россия", КПРФ, Партия роста, "Яблоко" и "Родина") объединились в инициативную группу с намерением провести референдум по защите берега Финского залива.

Активисты напомнили об основных проблемах юго-западной стороны водной зоны: это - несанкционированная свалка в Угольной гавани; находящаяся рядом с ней природная зона с краснокнижными птицами под угрозой возведения парковки, разворотного кольца и церкви; наконец, бессрочное благоустройство Балтийского бульвара и возможное появление на нём точки общепита вместо общественного пространства.

"Ситуация с побережьем Финского залива на юго-западе города бедственная, но жители не опускают руки. В условиях, когда уже испробованные способы борьбы с беззаконием не приносят должного результата, проведение референдума о защите берегов залива – резонный и твёрдый ответ на происходящее. Горожане требуют сохранения природных берегов, ликвидации свалки и бережное благоустройство, разработанное при участии местных жителей и согласованное с их интересами", - манифестируют активисты, чьё сообщение опубликовано в паблике "Красивый Петербург".

Фото: Команда Красимира Врански / "ВКонтакте"