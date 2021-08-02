Фуд-корты и уличные аттракционы в Петербурге возвращаются к работе

В Петербурге со 2 августа вступают в силу обновленные коронавирусные ограничения. К работе с рядом условий вернулись фуд-корты, фуд-плейсы и уличные аттракционы.

Решение о смягчении ограничений было принято 30 июля. Фуд-корты, фуд-плейсы, торговля на островках в ТЦ и аттракционы на открытом воздухе могут вернуться к работе, если выполнят поставленные условия.

Для работы им придется обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса, причем к 2 августа абсолютно все они должны быть или привиты хотя бы одним компонентом вакцины, или должны были переболеть COVID-19 за последние полгода. К 1 сентября весь персонал, кроме недавно перенесшего болезнь, должен пройти весь цикл вакцинации.

Тогда же Смольный потребовал, чтобы в обязательном порядке вакцинацию прошли 80% сотрудников предприятий, работа которых связана с людьми. К 1 октября это требование должны выполнить ИП, с 15-го - работники сфер розничной торговли, туризма, экскурсий, гостиничного бизнеса, перевозки общественном транспорте и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.