Минздрав разрешил больницам использовать лекарства, купленные пациентами и благотворителями

Минздрав внес поправки в правила обязательного медицинского страхования, благодаря которым медицинские учреждения больне не будут штрафовать за использование лекарств, купленных для курса лечения пациентами или благотворительными фондами, пишет "Коммерсантъ".

До этого больницы под угрозой штрафа были обязаны использовать для лечения пациентов лишь препараты, купленные собственными аптеками. По словам медицинского адвоката Алексея Горяинова, размер штрафа составлял 50% стоимость за каждый случай такой медпомощи.

Нововведения позволят пациентам использовать в стационарах препараты, купленные, например, за счет средств федерального бюджета по программе "14 высокозатратных нозологий", региональных бюджетов, а также лекарства, переданные благотворителями.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев рассказал, что вопрос легализации применения личных препаратов пациентов стоял давно и "очень остро": например, для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и "многих других". Он отметил, что возникало противоречие: с одной стороны, в фонде ОМС не хватает средств, с другой — "обрубаются" пути применения лекарств, полученных из альтернативных источников.