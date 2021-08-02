В России зафиксировали еще 23,5 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 23 508 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии на 2 августа зафиксировано 6 312 185 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 160 137 россиян, за последние сутки в статистику внесли 785 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1 914 человек. По данным штаба, всего с марта 2020 года зафиксирован 532 551 случай заболевания. Еще 60 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 2 августа известно о 19 372 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 330 человек. В Подмосковье — 1 596.