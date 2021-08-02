В Петербурге хотят запустить транспортную карту "Тройка"

Сбербанк ведет переговоры с властями Петербурга о запуске в городе транспортной карты "СберТройка", пишет РБК со ссылкой на представителей банка.

Представитель комитета по транспорту подвердил, что Смольный прорабатывает вопрос внедрения "Тройки" для оплаты проезда, в том числе его технические, финансовые и юридические стороны. В комтрансе надеются, что это позволит туристам, которые пользуются "Тройкой" в родном городе, ездить по Петербургу привычным для них способом.

При этом отказываться от уже существующего электронного кошелька "Подорожник" Смольный не собирается. Тем не менее, ранее "Деловой Петербург" писал, что источники среди чиновников воспринимают идею москвичей неоднозначно, опасаясь монополизации рынка, вытеснения "Подорожника" и дополнительных затрат при переходе на другую систему.

"СберТройка" - единая билетная система для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в ряде регионов, созданный в 2020 году. Сейчас эта система работает в Москве, Подмосковье, Тульской областях, в тестовом режиме запущена в Ярославской области, Пермском крае, Комсомольске-на-Амуре и Ульяновске. Ожидается, что вскоре ее запустят и в Ленобласти.