           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:27

МВД обязало организаторов акций отчитываться о потраченных деньгах в 45-дневный срок

фото ЗакС политика МВД обязало организаторов акций отчитываться о потраченных деньгах в 45-дневный срок

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал указ, обязывающий организаторов митингов и акций отчитываться о потраченных на них деньгах в течение 45 дней после проведения, документ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что не позднее этого срока организаторы должны предоставить в МВД отчет, включающий в себя 27 пунктов. В том числе - личные данные, место жительства, ИНН, реквизиты счета для сбора средств, орган власти, согласовавший акцию, суммы потраченных и оставшихся денег, тех, что подлежат перечислению бюджет, денег, пересчисленных юрлицам, ИП и физлицам за поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ и прочие перечисления. 

Организаторов акций обязали отчитываться о финансировании в МВД в конце 2020 года. Отчетность должны сдавать организаторы мероприятий численностью свыше 500 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru