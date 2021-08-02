МВД обязало организаторов акций отчитываться о потраченных деньгах в 45-дневный срок

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал указ, обязывающий организаторов митингов и акций отчитываться о потраченных на них деньгах в течение 45 дней после проведения, документ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что не позднее этого срока организаторы должны предоставить в МВД отчет, включающий в себя 27 пунктов. В том числе - личные данные, место жительства, ИНН, реквизиты счета для сбора средств, орган власти, согласовавший акцию, суммы потраченных и оставшихся денег, тех, что подлежат перечислению бюджет, денег, пересчисленных юрлицам, ИП и физлицам за поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ и прочие перечисления.

Организаторов акций обязали отчитываться о финансировании в МВД в конце 2020 года. Отчетность должны сдавать организаторы мероприятий численностью свыше 500 человек.