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Директор СВР заявил о связи The Insider, "Проекта" и Bellingcat с бывшими сотрудниками спецслужб

фото ЗакС политика Директор СВР заявил о связи The Insider, "Проекта" и Bellingcat с бывшими сотрудниками спецслужб

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что считает издания The Insider* и "Проект"**связанными в одну сеть с расследовательской группой Bellingcat и бывшими сотрудниками спецслужб.

Нарышкин утверждает, что в связи "сложная режиссура", и в СВР ее "чувствуют и видят". По его версии, цель работы Bellingcat - якобы оказание "давления" на положение России, "физических и юридических лиц", и проект якобы использует "нечестные методы" и распространяет "фальшивую" и "непроверенную" информацию.

"В составе этой группы есть и бывшие сотрудники специальных служб. Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно", - приводит слова Нарышкина "Дождь".

В конце 2020 года "Проект" публиковал расследование, в котором утверждалось, что один из миллиардеров предоставляет Нарышкину личный самолет, бассейн и яхты для семейных празднований.

В середине июля Генпрокуратура признала нежелательной организацией компанию Project Media, Inc**, которую связывают с изданием "Проект". Журналистов "Проекта" тогда же и позже внесли в реестр СМИ-иноагентов. The Insider был признан Минюстом иноагентом 23 июля.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**Project Media, Inc признана Генпрокуратурой нежелательной организацией в РФ

 

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