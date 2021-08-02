Памфилова призвала дать общественный бой кандидатам-двойникам на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания комиссии вновь подняла тему выставления на выборах против некоторых кандидатов их "двойников", заявив, что нужно дать таким технологиям "общественный бой".

Памфилова заявила, что считает избирателей "людьми образованными, грамотными, подготовленными", и надеется, что им удастся отличить настоящего кандидата от его двойников. Она напомнила, что если кандидат сменил имя и фамилию незадолго до выборов, то, по закону, в бюллетене будут указаны его прежние фамилия, имя и отчество.

"Избиратель может видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое имя. Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов", - заявила Памфилова.

Памфилова уже неделей ранее комментировала выдвижение кандидатов-двойников, также назвав это "грязной технологией".

В Петербурге на выборы в ЗакС по округу №2 против действующего депутата от "Яблока" Бориса Вишневского выдвигаются два его "клона" – тоже Борисы Вишневские, оба - самовыдвиженцы. По данным "Новой газеты", одного из этих Вишневских еще несколько месяцев назад звали Шмелев Алексей Геннадьевич, а второго – Быков Виктор Иванович. Последний также выдвинулся против депутата Вишневского на выборы в Госдуму по округу №216 от партии "Зеленые".

Вишневский из "Зеленых" – давний соратник вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева. ЗАКС.Ру рассказывал о его политической карьере. В "Единой России" заявляли, что этот Вишневский вышел из их партии, еще будучи Быковым, при этом весной Быков участвовал в праймериз единороссов по выдвижению в Госдуму.

Этот Вишневский (бывший Быков) попытался снять оригинального депутата с выборов, пожаловавшись в территориальные избиркомы на его посты в соцсетях о помощи задержанным вовремя акции протеста. По версии "Вишневского" из "Зеленой альтернативы", это якобы говорит о причастности к деятельности экстремистской организации. Однако избирком зарегистрировал представителя "Яблока" кандидатом в депутаты Госдумы, не найдя оснований для отказа. Вишневского из "Зеленых" тоже зарегистрировали.