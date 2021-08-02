Совет при Минкульте проверит репертуар театров на соответствие стратегии нацбезопасности

Скандал вокруг спектакля "Первый хлеб", поставленного в театре "Современник" и ставшего объектом жалоб, побудил общественный совет при Минкульте провести совещание. На нем планируется изучить актуальный репертуар театров и его соответствие "стратегии национальной безопасности", утвержденной президентом. Об этом со ссылкой на главу общественного совета Михаила Лермонтова сообщает РИА "Новости".

Лермонтов напомнил, что в недавно принятом документе имеется "огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано".

"Именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролёров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента", - приводятся его слова.

Напомним, что спектакль "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли не понравился организации "Офицеры России", пожаловавшейся в Генпрокуратуру на обилие ненормативной лексики на сцене и якобы имевшего место оскорбления ветеранов войны. Позже постановкой заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, поручивший подчиненным провести проверку. Народная артистка РФ воспринимает происходящее как попытку свести счеты лично с ней.