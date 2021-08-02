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Две трети сотрудников системообразующих предприятий Петербурга привились от COVID-19

фото ЗакС политика Две трети сотрудников системообразующих предприятий Петербурга привились от COVID-19

Зампред петербургского комитета по промышленной политике Александр Ситов представил свежие данные, касающиеся вакцинации от коронавируса. Его коллеги изучают ситуацию с прививочной активностью в разных секторах экономики, и на сегодняшний день более 62% работников промышленных системообразующих для города предприятий прошли вакцинацию. В сфере услуг картина пока менее радостная для чиновников.

"В общепите, по данным проведенного опроса, количество сотрудников, привитых двумя компонентами, приближается к 40 – 50 %. <...> В торговле цифры чуть поменьше, но тоже достаточно оптимистичные – свыше 40 % привитых двумя компонентами вакцины", - цитирует Ситова пресс-служба Смольного.

Он рассчитывает, что уже к октябрю этот показатель в среде сотрудников сферы услуг достигнет 80-процентного уровня.

Всего в Петербурге привилось от инфекции свыше 1,3 млн человек, из которых более миллиона сделали себе оба укола. В городе продолжают действовать 146 стационарных прививочных пунктов и 39 мобильных бригад.

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