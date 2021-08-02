Певица Михальчик сложила полномочия муниципального депутата

Певица Юлия Михальчик сложила полномочия муниципального депутата МО "Сергиевское" в Петербурге, следует из решения муниципального совета. Документ датирован 6 апреля 2021 года.

В решении совета сказано, что Михальчик сама написала заявление с просьбой лишить ее полномочий мундепа. Причины отказа быть депутатом не поясняются.

ЗАКС.Ру 21 апреля писал, что Михальчик не предоставила данные о своих доходах и имуществе, которые обязаны ежегодно подавать муниципальные депутаты. Если мундеп не сдает свою декларацию в срок, его могут лишить полномочий. Тогда на сайте не было опубликовано решение о том, что певица отказалась быть депутатом. Это же 21 апреля не смогли оперативно подтвердить в самом муниципалитете. Глава МО "Сергиевское" Оксана Душина отказалась тогда общаться с ЗАКС.Ру.

тест: София Саттарова / фото: Instagram-аккаунт Юлии Михальчик