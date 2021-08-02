Из Апраксина двора "попросят" арендаторов

До конца сентября всех арендаторов Апраксина двора обязали передать помещения учреждению АРИК, которое напрямую подчиняется комитету имущественных отношений, передает "Деловой Петербург". Договор с АО "Апраксин двор" у Смольного истек еще в июне. Пока ФАС не позволила заключить новый контракт, усмотрев в таком сотрудничестве нарушение конкуренции.

Речь идет о 66 договорах и занятой арендаторами суммарной площади в 20 тысяч квадратных метров. Все предприниматели уже получили предписания о выселении.

"С учётом всех бюрократических издержек это (переоформление - прим. ЗАКС.Ру) займёт от 3 месяцев до полугода. Потом ГБУ должно будет по каждому из помещений объявить торги. С учётом того, что чисто физически выставить сразу все 20 тыс. м2 будет сложно, это займёт ещё какое–то время. Таким образом, от полугода до года часть помещений формально будет пустовать", - пояснил глава АБ "Качкин и партнёры" Дмитрий Некрестьянов.

Чиновники рассматривают проект комплексного преобразования территории вещевого рынка. Стратегическим инвестором этого проекта выступает ООО "Инвестиционно–строительная компания Апраксин двор" (входит в группу "КЦ Питер").