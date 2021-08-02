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КС требует, чтобы суды рассматривали любые документы в подтверждение долгого проживания в Петербурге

фото ЗакС политика КС требует, чтобы суды рассматривали любые документы в подтверждение долгого проживания в Петербурге

Конституционный суд вынес определение, по которому нижестоящие суды, устанавливающие факт длительного проживания граждан в Петербурге, не должны требовать только постоянной регистрации в Петербурге. В расчет должны приниматься любые документы, указывающие на это, вплоть до договора аренды жилых помещений или справки о постановке на учет бездомных в соцучреждениях, передает ТАСС.

"Сам по себе факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей", - говорится в документе.

КС также обращают внимание на то, что постоянная регистрация "является лишь предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах РФ, носящим уведомительный характер".

Определение стало реакцией на жалобу трех жителей города, которых чиновники отказались ставить на учет как нуждающихся в жилье. Произошло это потому, что заявители не смогли доказать факт своего более чем десятилетнего проживания в Петербурге: тип предъявленных ими документов не устроили суд общей юрисдикции.

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