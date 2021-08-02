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Дом Спиридонова на Фурштатской реконструируют под апартаменты для "дочки" "Газпрома"

фото ЗакС политика Дом Спиридонова на Фурштатской реконструируют под апартаменты для "дочки" "Газпрома"

Историческое здание особняка Спиридонова на Фурштатской улице, находящееся по соседству с Таврическим садом, планирует приспособить под апартаменты подведомственная "Газпрому" компания, передает "Деловой Петербург". Сегодня в здании, которым в течение двух последних лет владеет "Газпром Инвест РТК", располагается дворец торжественных регистраций рождения "Малютка".

По проекту, жить в апартаментах смогут до пяти человек, значительная часть здания будет отдана под приемы гостей. Как пишет издание, ссылаясь на комментарии экспертов, обустраивать дом-памятник могут под нужды главы "Газпрома" Алексея Миллера. Отмечается, что отделочные работы одного квадратного метра в нем могут быть оценены 300 тысяч рублей.

Дом Николая Спиридонова на Фурштатской, 60 входит в реестр региональных памятников КГИОП. Построенный до революции в начале века, в 1990 году он серьезно пострадал от пожара. Жилым здание перестало быть в 2015 году.

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