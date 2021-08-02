Из-за пандемии в Петергофе отменили осенний праздник фонтанов

Из-за опасной эпидемической обстановки руководство государственного музея-заповедника "Петергоф" решило полностью отказаться в нынешнем году от проведения традиционного осеннего праздника закрытия фонтанов, которое обычно представляет собой массовое скопление людей.

"Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника", - отмечается в сообщении от пресс-службы учреждения.

Фонтаны Нижнего парка продолжат функционировать до 17 октября. В музее-заповеднике призывают к бдительности и не покупать "билеты" на отмененный осенний праздник, если таковые будут где-либо предлагаться.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в Петербурге продолжает действовать запрет на публичные массовые мероприятия, что, впрочем, не помешало властям провести в конце июня праздник выпускников "Алые паруса", на который в центре города собрались десятки тысяч людей.