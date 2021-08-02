Враждующее "Волковское"

По требованию губернатора Петербурга Александра Беглова еще одного муниципального депутата лишили полномочий этим летом. Без мандата остался Дмитрий Галашев из МО "Волковское", ранее бывший в команде действующего главы муниципалитета, но затем ушедший в лагерь его оппонентов. Мундеп утверждает, что его на рассмотрение вопроса даже не пригласили.

Депутат-самовыдвиженец Дмитрий Галашев заверяет, что о решении лишить его мандата узнал уже постфактум. Причем его даже не уведомили об этом официально - информацией поделились "доброжелатели".

Губернатор Александр Беглов с требованием рассмотреть вопрос о лишении полномочий обратился в местный совет МО "Волковское" 22 июня. Он указал, что Галашев в декларации о доходах за 2019 год якобы указал недостоверные сведения, "искажение которых не признано несущественным". Сам муниципал утверждает, что главу города ввели в заблуждение. Галашев согласен, что допустил нарушение, но не считает его существенным.

- Я ни одной копейки не утаил, общую сумму указал правильно. Но два месяца до выборов [2019 года в местные советы] я провел в ТИКе и получил за это зарплату. И я тупо про это забыл, вылетело из головы. Я эту сумму указал в другой графе. А они за это зацепились, - рассказал ЗАКС.Ру Галашев.

На выборы в МО "Волковское" он шел в команде ветерана МВД Михаила Куренева, которого называют человеком депутата Государственной думы от "Единой России" Михаила Романова. Галашев и сам ранее был помощником Романова. После того как новый созыв местного совета был сформирован, его возглавил Куренев. Бывший глава "Волковского" Рамиль Яхин уверял, что его преемника избрали нелегитимно. Якобы это произошло на "тайном" заседании, на которое Яхина и его сторонников не пригласили.

В дальнейшем в муниципалитете случилось несколько скандалов. Не поддерживающие Куренева депутаты жаловались, что им не дают возможности ознакомиться с проектом бюджета и вообще, что заседания не назначаются. А в феврале 2021 года в здании МО разместили портрет Яхина с траурной лентой и гвоздиками. Здравствующий экс-глава муниципалитета связал это с нежеланием платить ему надбавку к пенсии за стаж муниципальной службы.

Галашев со временем отошел от команды Куренева и стал лидером группы мундепов, выступающих против главы. Он утверждает, что неоднократно сообщал о ситуации в "Волковском" в прокуратуру, но та, по словам мундепа, не предпринимала должных мер. 19 марта 2020 года местный совет провел заседание, инициированное группой депутатов. На нем было принято решение назначить Галашева врио главы МО "Волковское" "на период отсутствия главы муниципального образования - председателя муниципального совета М.Ю.Куренева". По словам Галашева, на том заседании присутствовали 14 депутатов, то есть кворум был соблюден.

Мундеп уверяет, что это заседание было последним, на которое собиралось необходимое число его коллег. Большинство депутатов не участвовали в принятии бюджета, троих руководителей местной администрации утверждали без них, говорит Галашев.

Об этом ЗАКС.Ру рассказали другие депутаты МО "Волковское" Татьяна Евдокимова, Геннадий Масенков и Рамиль Яхин. Они заявили, что больше года заседания совета якобы не проводятся. Последнее созванное Куреневым собрание прошло в декабре 2019 года, а по инициативе депутатов - в марте 2020 года, рассказал Яхин. Он заявил, что совет якобы не принимал ни корректировку бюджета за 2020 год, ни бюджет за 2021 год, ни другие документы. Два других депутата муниципалитета Антон Повзун и Никита Сильников утверждают, что совет регулярно собирается.

- Какой-то эпизодичности нет. По мере того, как председатель созывает, мы собираемся. Бывает, что почаще, бывает - пореже. Нет какого-то четкого графика, - рассказал Повзун.

Сильников сообщил, что совет собирается раз в два-три месяца и на него ходят "одни и те же люди". Встречи в основном проходят очно, только один раз совещание проходило в приложении Zoom, поделился мундеп. Прокуратура Фрунзенского района придерживается иного мнения. В ответе на обращение Яхина ведомство 15 июля написало, что с апреля 2020 года заседания совета МО "Волковское" не проводились.

22 июля вышел тридцатидневный срок, который губернатор Беглов отвел совету "Волковского", чтобы принять решение по Галашеву. О том, что заседание в этот период состоялось, сам депутат узнал не из официальных извещений или опубликованных решений, а по неофициальным каналам от коллег. Ему также показали смс, судя по которому, отдельные депутаты могли поставить подпись в листе регистрации уже после формально состоявшегося заседания. По информации Галашева, администрация Фрунзенского района оказала содействие сбору автографов муниципалов, трудоустроенных в бюджетных учреждениях.

На сайте МО "Волковское" решения о сложении полномочий мундепа нет. Там вообще по ситуации на начало августа не публиковались решения совета, принятые позднее 19 октября 2019 года. Зато раздел новостей обновляется новыми сведениями о похождениях депутата Романова. Он, по мнению ряда собеседников ЗАКС.Ру, якобы имеет большое влияние на главу муниципалитета.

Куренев на звонки ЗАКС.Ру не ответил. Реакции на официальный запрос на имя главы на момент подготовки публикации тоже не было. Зато информацию предоставил комитет по территориальному развитию. В КТР на запрос ЗАКС.Ру заявили, что 28 июля местный совет "Волковского" уведомил комитет о досрочном прекращении полномочий Галашева. Решение было якобы принято 21 июля. Сам лишенный депутатских полномочий пока не может даже оспорить этот документ, поскольку спустя 10 дней так и не получил его на руки.

Мундеп Евдокимова заявила, что Куренев не проводил заседание. Якобы депутатов просто объезжали и просили поставить подписи в листе регистрации, заявила она. Часть членов совета на это согласились, уверяет Евдокимова. По ее словам, другая часть мундепов обратились по этому поводу в прокуратуру.

- Мы в этом (заседании совета 21 июля - прим.ЗАКС.Ру) не принимали участия однозначно. Но вот у нас сейчас уже 8 человек написали заявление в прокуратуру, что мы не были на этом заседании, в подписном листе мы не расписывались. Наше обращение передано в прокуратуру, - сказала Евдокимова.

Яхин также заявил, что существует практика объезда депутатов для проставления подписей в листе регистрации. К некоторым мундепам собирать автографы якобы приезжал их коллега Александр Савченков, сказал Масенков. Яхин и Евдокимова сомневаются, что даже таким способом подписей депутатов набирается на необходимый кворум.

Евдокимова добавила, что депутаты "Волковского" написали и губернатору Беглову с просьбой посодействовать в лишении Куренева полномочий главы муниципалитета, которого никак не могут застать на рабочем месте. Мундеп уточнила, что ответ от главы города ожидается 19 августа.

Депутат Повзун заявил, что на заседании 21 июля не был - находился в отпуске. Мундеп Сильников тоже не смог рассказать подробности с последнего заседания.

- Мне там периодически звонят по заседаниям. У меня основное место работы все-таки на заводе, у нас сейчас тут такая жара по заказам… Что-то я там периодически пару раз подъезжал, было это заседание, не заседание - я, честно говоря, даже не помню, - сказал Сильников.

София Саттарова, Сергей Еремеев