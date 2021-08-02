ТИК №35 снял с выборов самовыдвиженца Липского

На заседании территориальной избирательной комиссии №35 членами комиссии было принято решение отказать в регистрации кандидату в Государственную думу Андрею Липскому, который шел самовыдвиженцем по 213-му избирательному округу. Причиной для отказа стало отсутствие подписных листов у кандидата, сообщил Липский ЗАКС.Ру.

До этого Липский ходатайствовал о регистрации его в качестве кандидата без сбора подписей. Обращение к избирательной комиссии на десяти листах не убедило ТИК зарегистрировать его кандидатуру минуя обязательную процедуру. В своем ходатайстве он отметил, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки он и его сборщики не могут в полной мере выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Члены комиссии не приняли во внимание документ со ссылками на Венскую конвенцию о праве международных договоров и упоминании некоторых статей Конституции. Для выдвижения Липскому было необходимо собрать около 15 тысяч подписей избирателей.

- Я получил отказ по отсутствию подписных листов, но законы, которые я прописывал в ходатайстве о международных правах, не были указаны [в документе решения], - отметил Липский.

Он также выдвигается в Законодательное собрание Петербурга по 5-му избирательному округу. Свое ходатайство об освобождении от сбора подписей он также направил в ТИК №22. Комиссия рассмотрит вопрос о его регистрации 6 августа.

Сейчас Липский занимает должность заместителя главного инженера ИТМО. Ранее он утверждал, что в студенческие годы работал на строительстве резиденции в Геленджике, про которую Алексей Навальный выпустил фильм-расследование в январе 2021 года.

Константин Леньков