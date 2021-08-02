В "Метрострое" временно сменился руководитель

Ивана Каргина временно отстранили от должности генерального директора ОАО "Метрострой", сообщил ЗАКС.Ру председатель совета директоров компании Александр Герман. По его словам, причина - отсутствие у Каргина допуска к государственной тайне.

Место руководителя временно занял главный инженер и до этого заместитель генерального директора Алексей Старков, подтвердил Герман. Он добавил, что позже Каргин должен вернуться к исполнению обязанностей главы компании.

- Получит допуск к гостайне и, соответственно, будет опять гендиректором, - сказал Герман.

В Уставе "Метростроя" прописано, что руководитель организации должен оформить допуск к государственной тайне в соответствии с законами России.

Ранее "Фонтанка" сообщила о грядущей смене руководства в "Метрострое". По данным издания, перестановка может произойти по поручению аппарата вице-губернатора Максима Соколова для "усовершенствования кадровой политики".

Сейчас Арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве "Метростроя". В конце 2020 года в городе появилась новая компания по строительству подземки - "Метрострой Северной столицы". Ее владельцы - группа ВТБ и администрация Петербурга, 65% акций - у Смольного. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в "Метрострой Северной столицы" перейдут сотрудники "Метростроя". Губернатор Александр Беглов в мае заявил, что необходимость в новой организации возникла из-за неконструктивной позиции владельцев "Метростроя".

Претензии к срокам и качеству работы этой компании власти Петербурга предъявляют не первый год. "Метрострой" столкнулся с финансовыми трудностями, а в 2019 году на тогда действовавшего гендиректора Николая Александрова возбудили дело о растрате.

София Саттарова