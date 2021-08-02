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Новости 2 августа, 20:53

Суд в Москве приостановил арест Риты Флорес из Pussy Riot из-за ее госпитализации

фото ЗакС политика Суд в Москве приостановил арест Риты Флорес из Pussy Riot из-за ее госпитализации

Суд в Москве удволетворил ходатайство полиции, попросившей приостановить отбывание активисткой из Pussy Riot Ритой Флорес 15-суточного административного ареста из-за ее заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

На выздоровление девушки дали семь суток, после чего ее снова лишат свободы. Ей останется провести в спецприемнике почти 6 суток по административному делу о неповиновении сотруднику полиции. Госпитализировали ее 30 июля.

Отметим, что нынешним летом преследования активистов объединения Pussy Riot участились. Из-за усилившегося давления и регулярных арестов страну решили покинуть Вероника Никульшина, Анна Кузьминых и Александр Софеев. Как правило, их задерживали без объяснения причин, вменяя впоследствии "бытовую", а не политическую административную статью. Нередко членам группы приходилось обывать два административных ареста подряд. Марию Алехину, остающуюся в стране, параллельно преследуют по уголовному делу, получившему название "санитарного" - о несанкционированных протестах 23 января.

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