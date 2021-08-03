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Суд отказался назначить меру пресечения мурманской активистке Грудиной

фото ЗакС политика Суд отказался назначить меру пресечения мурманской активистке Грудиной

Октябрьский суд Мурманска отказался удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-главе регионального штаба Навального* Виолетте Грудиной в виде запрета определенных действий по "санитарному делу" (ст. 236 УК РФ), об этом Грудина сообщила в Telegram-канале.

По словам Грудиной, после суде ее отвезли к следователю. В итоге активистку взяли под подписку о невыезде. Она добавила, что в отношении нее ведется проверка по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга).

После следователя активистку повезли домой на обыск. Дверной замок пришлось вскрывать из-за того, что в больнице у Грудиной пропали ключи. По ее словам, оперативники изъяли у нее средства предвыборной агитации.

Две недели назад Октябрьский суд Мурманска удовлетворил требование местного Роспотребнадзора госпитализировать Грудину до получения отрицательного теста на COVID-19 - несмотря на то, что активистка предоставила отрицательные тесты. Это случилось после того, как она объявила о намерении участвовать в выборах депутатов в Городской совет Мурманска. 

23 июля Грудина попыталась передать документы через руководство больницы в соответствии с п. 5 ст. 33 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в случае болезни кандидата документы для участия в выборах должны быть переданы в ТИК администрацией лечебного учреждения, в котором находится претендент). Однако, как сообщает Грудина, документы так и не поступили в ТИК. После этого активистка объявила голодовку.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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