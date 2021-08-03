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Рухнувшие деревья и поврежденные машины: МЧС рассказало о последствиях ливня в Петербурге 2 августа

фото ЗакС политика Рухнувшие деревья и поврежденные машины: МЧС рассказало о последствиях ливня в Петербурге 2 августа

Во время сильного ливня с порывистым ветром в Петербурге 2 августа выпало около двух третей месячной нормы осадков, сообщили в региональном управлении МЧС.

По словам представителей ведомства, за вечер выпало 49 миллиметров осадков, а порывы ветра достигали 20 м/с. Особенно пострадали Петродворцовый, Приморский и Выборгский районы Петербурга. 19 подвалов оказались затоплены.

Всего спасатели получили за время непогоды 41 заявку. 19 из них были связаны с падением деревьев, при этом семь автомобилей пострадали. В одном случае упала слабо закрепленная конструкция, также пострадали две крыши жилых домов. Среди петербуржцев пострадавших нет, добавили в МЧС.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что разбушевавшийся вчера циклон Guido смещается в сторону Карелии. Сегодня, 3 августа, Петербург окажется в тыловой, холодной части циклона. По словам Леуса, погода будет облачной с прояснениями, временами дожди, но "их апогей уже миновал".

3 августа в Петербурге ожидается до плюс 21 градуса тепла, в последующие дни - до плюс 23, в четверг, 5 августа, возможны небольшие дожди.

 

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