ГИК решил не отменять аннулирование выдвижения Фатьяновой в депутаты

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 3 августа отказалась удовлетворить жалобу самовыдвиженки в депутаты Законодательного собрания Ирины Фатьяновой на решение ТИК №18 об аннулировании ее выдвижения, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Фатьянова выдвинулась по округу №3 Петроградского района.

Территориальный избирком отказал ей из-за сообщения от Минюста и прокуратуры о том, что самовыдвиженка якобы связана с экстремистской организацией - является руководителем Штаба Навального в Петербурге*.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил на заседании, что основанием для прекращения статуса кандидата послужили поправки в законодательство, которые запрещают избираться тем, кто причастен к экстремистской организации. По его словам, факт причастности Фатьяновой к таковой установлено решением Мосгорсуда по делу организаций Навального. Он добавил, что другие субъекты России уже принимали подобные решения о снятии с выборов кандидатов, которые прошли судебную проверку.

Юрист Фатьяновой Михаил Уваров заявил на заседании, что судебное решение о признании организаций Навального экстремистскими не вступило в силу. Он отметил, что, по версии команды Фатьяновой, решение суда должно быть принято в отношении самой кандидатки, чтобы быть основанием для снятия ее с выборов. Сама Фатьянова заявила, что не является экстремисткой, а законодательство, по которому ей отказали в выдвижении, по ее мнению, призвано бороться с неугодными.

Член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев предложил альтернативный проект решения - удовлетворить жалобу самовыдвиженки. По его мнению, ТИК №18 принял решение преждевременно: решение Мосгорсуда не вступило в законную силу, его обжаловали. Кроме того, выдвижение - это действие кандидата, о котором он только уведомляет избирком, напомнил Воробьев. Он добавил, что кандидату могут только отказать в регистрации в случае наличия у него каких-либо ограничений избираться. Если решение Мосгорсуда вступит в силу, тогда ТИК и может отказать в регистрации Фатьяновой, уверен Воробьев.

Его позицию поддержала член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. Остальные члены Горизбиркома заявили, что следуют положениям закона. За отказ в удовлетворении жалобой проголосовали 11 членов комиссии. Против голосовала Покровская, ещё один член избиркома воздержался.

*Штаб Навального по решению суда от 9.06.2021 признан экстремистской организацией, деятельность организации запрещена.