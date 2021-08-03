Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и инженерами по обслуживанию самолетов

Министерство труда исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по социальной политике Инну Святенко.

Документ вступит в силу с 1 марта 2022 года. Из списка запрещенных профессий с этого момента будут исключены авиационный механик по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженер, занятый непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

С 2021 года список запрещенных для женского труда профессий был сокращен с прежних 456 до 100. Сейчас россиянкам разрешено работать водителями большегрузов, боцманами, машинистками электричек, скоростных поездов, управлять сельскохозяйственной техникой. Осталась под запретом работа на химпроизводстве, в сфере нефтедобычи, металлургии, на строительной технике.