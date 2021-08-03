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Новости 10:41

Фатьянова намерена отправить жалобу в ЦИК из-за снятия с выборов

фото ЗакС политика Фатьянова намерена отправить жалобу в ЦИК из-за снятия с выборов

Экс-самовыдвиженка в депутаты Законодательного собрания по округу №3 Ирина Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что планирует отправить жалобу в Центральную избирательную комиссию на аннулирование ее выдвижения. Она заявила, что хочет лично разговаривать с председателем ЦИК Эллой Памфиловой о своей ситуацией. По ее мнению, к тому моменту в законную силу уже вступит решение Мосгорсуда о признании организаций оппозиционера Алексея Навального экстремистскими, на основания которого избирком аннулировал ее выдвижение. 

- Но я готова до конца быть тем человеком, который будет свое право отстаивать, потому что закон нарушает мое конституционное право избираться , быть представителем жителей. Сегодня мы принесли в комиссию четыре "с хвостиком" тысяч подписей избирателей. Это, конечно, далеко не все люди, которые поддержали. Очень многие люди, которых мы встречали [при сборе подписей] были в апатии, говорили: "Ну куда, тут только [спикер ЗакСа Вячеслав] Макаров, ничего не изменится, нет никаких выборов". Эти люди поверили, эти люди хотят, чтобы у них изменился депутат, - сказала Фатьянова. 

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Она добавила, что в случае неудачи в ЦИКе у нее есть вариант идти в Конституционный суд. 

Напомним, избирком аннулировал выдвижение Фатьяновой из-за якобы ее причастности к экстремистской организации - Штабу Навального*. Последний таковым признал Московский городской суд, обжалование этого решения должно пройти 4 августа. Фатьянова оспаривала своё аннулирование в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, но та оставила все в силе.

София Саттарова

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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