Фатьянова намерена отправить жалобу в ЦИК из-за снятия с выборов

Экс-самовыдвиженка в депутаты Законодательного собрания по округу №3 Ирина Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что планирует отправить жалобу в Центральную избирательную комиссию на аннулирование ее выдвижения. Она заявила, что хочет лично разговаривать с председателем ЦИК Эллой Памфиловой о своей ситуацией. По ее мнению, к тому моменту в законную силу уже вступит решение Мосгорсуда о признании организаций оппозиционера Алексея Навального экстремистскими, на основания которого избирком аннулировал ее выдвижение.

- Но я готова до конца быть тем человеком, который будет свое право отстаивать, потому что закон нарушает мое конституционное право избираться , быть представителем жителей. Сегодня мы принесли в комиссию четыре "с хвостиком" тысяч подписей избирателей. Это, конечно, далеко не все люди, которые поддержали. Очень многие люди, которых мы встречали [при сборе подписей] были в апатии, говорили: "Ну куда, тут только [спикер ЗакСа Вячеслав] Макаров, ничего не изменится, нет никаких выборов". Эти люди поверили, эти люди хотят, чтобы у них изменился депутат, - сказала Фатьянова.

Она добавила, что в случае неудачи в ЦИКе у нее есть вариант идти в Конституционный суд.

Напомним, избирком аннулировал выдвижение Фатьяновой из-за якобы ее причастности к экстремистской организации - Штабу Навального*. Последний таковым признал Московский городской суд, обжалование этого решения должно пройти 4 августа. Фатьянова оспаривала своё аннулирование в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, но та оставила все в силе.

София Саттарова