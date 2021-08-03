В России зафиксировано 22 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 22 010 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 6 334 195 случаев заболевания. За сутки в статистику летальных исходов добавили 788 смертей, по официальным данным, на 3 августа от коронавируса умерли 160 925 россиян.

В Петербурге заболели еще 1 910 человек. По официальной статистике, уже более месяца ежедневный прирост в городе находится на одном уровне в 1,9 тысяч, лишь два дня, 11 - 12 июля, число заболевших за сутки превышало 2 тысячи. По данным штаба, с марта 2020 года в городе зафиксирован 534 461 случай заболевания. Еще 55 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 3 августа известно о 19 427 летальных исходов от инфекции.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 952 человека. В Подмосковье – 1 540.