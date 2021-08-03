Музей "Петергоф" отказался от осеннего праздника фонтанов из-за вспышки коронавируса

Дирекция государственного музея-заповедника "Петергоф" решила отменить осенний праздник фонтанов в 2021 году, сообщается на сайте музея.

Такое решение принято "с учетом сохраняющейся на территории Санкт-Петербурга сложной эпидемиологической обстановки" из-за высокой заболеваемости коронавирусом. В дирекции надеются, что отмена праздника позволит снизить риск заразиться COVID-19 для сотрудников и гостей.

Фонтаны Нижнего парка будут работать до 17 октября включительно.

Это не первое отмененное из-за летней вспышки коронавируса мероприятие. Ранее "ВКонтакте" по той же причине решил перенести фестиваль VK Fest на 2022 год.

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