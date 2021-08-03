Минюст через суд добивается привлечения адвоката Павлова к дисциплинарной ответственности

Куйбышевский суд Петербурга 24 августа рассмотрит иск управления Минюста по региону, в котором оспаривается решение местной адвокатской палаты привлечь адвоката Ивана Павлова к ответственности, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Мелешко.

Мелешко рассказал, что Минюст оспаривает решение Совета адвокатской палаты. Ранее совет отказался привлекать Павлова к дисциплинарной ответственности за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. При этом Мелешко подчеркнул, что оценка соблюдения норм профессиональной этики - это дело "самого адвокатского сообщества, которое, как говорит закон, является независимым и самоуправляемым".

Минюст дважды обращался в адвокатскую палату Петербурга с требованием привлечь Павлова к ответственности за то, что он отказался давать подписку о неразглашении материалов дела Сафронова. Позже в отношении Павлова возбудили уголовное дело по ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия) из-за его комментариев СМИ о деле Сафронова. Подробнее о деле Палова - в материале ЗАКС.Ру.