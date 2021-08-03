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Новости 12:03

Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу", сообщил адвокат Владимир Воронин в Twitter.

Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. Теперь в течение полутора лет ей будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области. Также суд обязал ее отмечаться в инспекции три раза в месяц.

По словам Воронина, оглашенный приговор практически совпал с обвинительным заключением следствия. Он рассказал, что судья зачитывал схожий текст, "переставляя слова местами и заменив "здесь" на "тут". 

Соболь попыталась вести в Twitter трансляцию с этого заседания. Однако, когда она начала снимать, приставы выгнали ее в коридор. Оглашение приговора продолжилось без нее. При этом, рассказал Воронин, процесс был открытым, и пресс-служба суда вела свою съемку.

Ранее прокуратура запросила для Соболь два года ограничения свободы по этому делу. Обвинение просило обязать ее сидеть дома с 22:00 до 6:00, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать из Москвы и отмечаться четыре раза в месяц.

"Санитарное дело" было возбуждено возбуждено после митинга в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января. По версии следствия, на митинге присутствовали люди, зараженные коронавирусом. Фигурантами дела стали активисты и политики, среди которых, кроме Соболь, - Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Люся Штейн, Олег Навальный.

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