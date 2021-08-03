           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:34

Арбитражный суд возобновил производство по иску Дерипаски к Навальному

фото ЗакС политика Арбитражный суд возобновил производство по иску Дерипаски к Навальному

Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к политику Алексею Навальному, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Суд назначил заседание по иску на 9:00 16 сентября. Напомним, суд приостановил рассмотрение в сентябре 2020 года, когда Навальный впал в кому после отравления при перелете из Томска в Москву. Представитель Дерипаски утверждал, что сторона истца тоже просила приостановить производство "по гуманитарным соображениям".

Дерипаска подал к Навальному иск о защите чести и достоинства в 2020 году. Бизнесмен требует опровергнуть информацию о якобы незаконной поддержке государства при занятии бизнесом, в частности, о получении невозвратных кредитов. В качестве денежной компенсации он требует выплатить ему 1 рубль.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru