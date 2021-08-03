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Новости 15:46

Постковидную реабилитацию завершили более 18 тысяч петербуржцев

фото ЗакС политика Постковидную реабилитацию завершили более 18 тысяч петербуржцев

С начала пандемии коронавируса прошли реабилитацию более 18 тысяч переболевших петербуржцев, обратившихся за ней в медицинские учреждения города, передает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. Из них более 5,2 тысяч граждан восстанавливали силы в больничных условиях, а свыше 12,8 тысяч проходили реабилитацию либо амбулаторно, либо в условиях дневного стационара.

"Объемы медицинской реабилитации будут корректироваться в соответствии с потребностью после перехода к штатной работе стационаров, которые в настоящее время оказывают помощь инфекционным пациентам", - гласит сообщение.

Отмечается, что на сегодняшней день единовременно для постковидной реабилитации приспособлено 240 коек в стационарах. Речь идет о больнице №40 в Сестрорецке, Госпитале ветеранов войн, Мариинской больнице и городской многопрофильной больнице №2.

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