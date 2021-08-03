Суд в Москве оштрафовал ФБК* на полмиллиона рублей

Отсутствие маркировки "иностранный агент" на сервисе, позволяющем искать рассматриваемые Европейским судом по правам человека дела, послужило поводом для нового судебного решения в отношении Фонда борьбы с коррупцией*. Основанную Алексеем Навальным организацию Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей, о чем первым написало издание "МБХ Медиа".

Законодательство об иноагентах обязывает все организации, пребывающие в этом статусе, повсюду, включая и социальные сети, помечать себя соответствующим образом.

Иноагентом ФБК* признали прошлой осенью: основанием послужили два перевода из-за рубежа, совершенные в 2019 году. Соратники Навального с тех пор последовательно утверждают, что эти пожертовования были совершены подставными лицами специально для того, чтобы ограничить организацию в правах. После признания ее экстремистской в начале нынешнего лета она прекратила свое существование.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов