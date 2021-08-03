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Министр культуры заявила, что ее ведомство не вправе вмешиваться в репертуар театров

фото ЗакС политика Министр культуры заявила, что ее ведомство не вправе вмешиваться в репертуар театров

Прозвучавшую накануне инициативу общественного совета при Минкульте, предложившего организовать совещание и дать оценку репертуару того или иного театра, скептически восприняла министр Ольга Любимова. Она подчеркнула, что идея целиком является детищем главы совета Михаила Лермонтова и напомнила о недопустимости цензуры, гарантированной Конституцией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства. 

"Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов Общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. <...> Наша задача - обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и, если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность", - приводятся слова чиновницы.

Вместе с тем, если какая-либо постановка может содержать признаки нарушения закона, то, по словам Любимовой, это является проблемой, с которой должны разбираться компетентные силовые структуры, а не профильное министерство.

Напомним, что идея проверить репертуар театров на соответствие стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом, возникла возле скандала вокруг театра "Современник". На постановку "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли пожаловась организация "Офицеры России", усмотревшая в ней оскорбление ветеранов, что в новейшем законодательстве РФ является уголовным преступлением.

фото: government.ru

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