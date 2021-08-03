Шлосберга сняли с выборов в Псковское областное собрание депутатов

Псковский облизбирком отказал в регистрации на выборах в Псковское областное собрание депутатов Льву Шлосбергу и Николаю Кузьмину, выдвинувшимся от "Яблока", сообщает пресс-служба партии.

Демократы собираются обжаловать это решение в Псковском областном суде. В партии обещают оказать своим представителям максимально возможную помощь.

Примечательно, что в тот же день, 3 августа, Шлосбергу удалось зарегистрироваться одномандатником в Госдуму по Москве, от избирательного округа №207.

Лев Шлосберг был депутатом регионального парламента в двух последних созывах.

UPD Представитель "Яблока" Дмитрий Пермяков, находившийся на заседании облизбиркома, рассказал, что претензии к лидеру псковского отделения партии объясняются присутствием Шлосберга на акции 23 января в поддержку арестованного к тому времени Алексея Навального, структуры которого впоследствии признали экстремистскими.