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Макаров не верит в честный сбор подписей кандидата в ЗакС Герасиной от "Новых людей"

фото ЗакС политика Макаров не верит в честный сбор подписей кандидата в ЗакС Герасиной от "Новых людей"

Спикер петербургского парламента и лидер "Единой России" в Петербурге Вячеслав Макаров продолжил подвергать скепсису процедуру сбора подписей за некоторых кандидатов от партий, противостоящих единороссам в Петербурге. На этот раз его подозрения коснулись кампании в ЗакС кандидата от "Новых людей" Ольги Герасиной, которая выдвинулась по округу №17 (Кировский район) и сдала подписи в избирком 3 августа.

"Абсолютно очевидно, что они делаются не просто с применением административного ресурса, а их откровенно "рисуют". Я уже говорил о том, что у меня есть огромный опыт сбора подписей. Для того, чтобы тебя поддержали жители, нужно долгое время "пахать"  на территории. А здесь видно, что кандидат ни дня не работал в округе", - цитирует Макарова пресс-служба ЗакСа.

По словам главы петербургского отделения ЕдРа, "нельзя фальшивить и лукавить прямо на старте избирательной кампании". Руководитель петербургского штаба "Новых людей" Ксения Горячева считает, что Макаров подобными высказываниями пытается давить на избирком.

- Считаем, что, используя своё положение, руководитель "Единой России" в Петербурге пытается давить на избирательную комиссию и комментирует подписи, которые он даже не видел, - заявила Горячева ЗАКС.Ру. 

Отметим, что именно от округа №17 в ЗакС в прошлый раз впервые избрался сподвижник Макарова, единоросс Денис Четырбок.

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