Из РГПУ им. Герцена ушел ректор, ранее становившийся фигурантом уголовного дела

Ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов оставил свою должность из-за того, что 1 августа закончилось действие подписанного с ним контракта, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета.

Исполняющим обязанности ректора министр просвещения Сергей Кравцов назначил доктора философских наук Василия Рабоша, который ранее трудился на посту заместителя ректора по работе с регионами.

Биография Богданова примечательна, в частности, тем, что в 2017 году на него завели уголовное дело о злоупотреблениях, которые, по версии следствия, принесли государству ущерб в размере 11,6 млн рублей. Дело, имевшее отношение еще к его работе в СПбГУ, было закрыто в том же году.

Информагентство напоминает, что кандидатуру Богданова на посту ректора РГПУ четыре года назад долго не могли согласовать в профильном министерстве.