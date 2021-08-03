Собянин одобрил проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга

Последние изменения в проект строительства высокоскоростной железной дороги между двумя российскими столицами получил согласование от московского градоначальника Сергея Собянина, о чем сообщается на сайте его мэрии.

Согласно плану, новая транспортная коммуникация позволит добраться из Москвы в Петербург за два с половиной часа, что значительно быстрее, чем если использовать популярный поезд "Сапсан".

Протяженность новой железной дороги составит 680 километров. На территорию Москвы придется 43 километра пути, на которых запланировано четыре остановки.

Отметим, что в Петербурге из-за будущего строительства высокоскоростной железной дороги, в частности, реконструируют старинный Цимбалинский путепровод. Проект вызывает нарекания у градозащитников и некоторых городских политиков.

фото: sobyanin.ru