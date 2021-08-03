ЦИК обнародовал новую информацию о зарубежных активах Грудинина

Центризбирком предал публичности новые сведения о якобы имеющейся у снятого с выборов в Госдуму кандидата от КПРФ Павла Грудинина зарубежной собственности, передает РИА "Новости".

По данным избиркома, прошлой осенью директор совхоза имени Ленина заново стал владеть заграничными акциями. Используется юристкой ЦИК и другой аргумент.

"А также решение Верховного суда Белиза 2020 года, что компания больше не считается ликвидированной", - гласит ее цитата.

Напомним, что Центризбирком исключил Грудинина из федерального списка КПРФ на думские выборы после жалобы его бывшей супруги, рассказавшей о его офшорах на Белизе. Партия обратилась в Верховный суд, считая недопуск своего кандидата до выборов необоснованным и незаконным. В поддержку Грудинина, который занял второе место на президентских выборах в 2018 году, в течение последних двух недель проходили акции в нескольких городах.