Шишлов призвал прокуратуру отозвать иск к МО "Смольнинское"

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, изучив ситуацию в муниципалитете "Смольнинское", где совет не мог собраться в течение трех месяцев нынешнего года, пришел к выводу, что исковые претензии прокуратуры к двадцати депутатам МО нельзя признать обоснованными. Он призвал силовиков к отказу от иска.

В противном случае, рассуждает Шишлов, роспуск совета приведет де-факто к нарушению прав избирателей и нарушению права на осуществление местного самоуправления. По мнению омбудсмена, если кто-то и заслуживает иска, то лица, препятствующие деятельности законно избранных депутатов.

"Содержащаяся в административном исковом заявлении трактовка полномочий главы муниципального образования, исходящая из его "исключительного" права требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования, фактически предоставляла бы главе муниципального образования право вето на собрание депутатов по праву, что противоречило бы конституционно-правовой природе представительных органов местного самоуправления, правомочных собираться в надлежащем составе и проводить заседания в целях разрешения относящихся к их исключительной компетенции вопросов", - гласит текст обращения Шишлова к прокурору Центрального района.

Напомним, что суть конфликта в МО "Смольнинское" состоит в том, что после неудачных для себя выборов 2019 года глава округа Григорий Ранков и лояльные ему депутаты раз за разом делают невозможной процедуру избрания нового главы: не достигается кворум.