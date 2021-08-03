           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 21:05

Петербургские активисты проинспектировали свалки в Колпинском районе

фото ЗакС политика Петербургские активисты проинспектировали свалки в Колпинском районе

Группа из петербургских экоактивистов и градозащитников отправилась 3 августа в Колпинский район с тем, чтобы изучить и запечатлеть имеющиеся на этой территории свалки, на которые давно жалуются местные жители. Трансляция рейда, в котором поучаствовали несколько кандидатов от Петербурга в депутаты ЗакСа и Госдумы, велась через портал Activatica. Прогулка ограничилась участком между рекой Ижорой, железной дорогой и Усть-Ижорским шоссе.

"Мусор, который здесь мы наблюдаем, это мусор, у которого есть заказчик, у которого есть исполнитель, который выиграл какие-то тендеры на вывоз мусора. Можно пройтись по свалке и найти конечное лицо. Я сейчас не буду это называть, но то, что я сейчас вижу, это очень страшно. <...> Это круговорот мусора, это белка в колесе", - прокомментировал проблему участник мероприятия, кандидат по думскому округу №218 от партии "Родина" Сергей Крупко. 

По его словам, вместо того, чтобы тратить сотни миллионов рублей в год на "то, что бы все это прекратить", получается уже упомянутая им "белка в колесе", требующая примерно тех же сумм, "хозяин которой сидит довольный".

Отметим, что в течение последних двух лет в Колпинском районе протестуют не только против самих свалок, но и против планов построить на территории района мусоросжигательный завод.

фото: Красимир Врански / ВКонтакте

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru