Петербургские активисты проинспектировали свалки в Колпинском районе

Группа из петербургских экоактивистов и градозащитников отправилась 3 августа в Колпинский район с тем, чтобы изучить и запечатлеть имеющиеся на этой территории свалки, на которые давно жалуются местные жители. Трансляция рейда, в котором поучаствовали несколько кандидатов от Петербурга в депутаты ЗакСа и Госдумы, велась через портал Activatica. Прогулка ограничилась участком между рекой Ижорой, железной дорогой и Усть-Ижорским шоссе.

"Мусор, который здесь мы наблюдаем, это мусор, у которого есть заказчик, у которого есть исполнитель, который выиграл какие-то тендеры на вывоз мусора. Можно пройтись по свалке и найти конечное лицо. Я сейчас не буду это называть, но то, что я сейчас вижу, это очень страшно. <...> Это круговорот мусора, это белка в колесе", - прокомментировал проблему участник мероприятия, кандидат по думскому округу №218 от партии "Родина" Сергей Крупко.

По его словам, вместо того, чтобы тратить сотни миллионов рублей в год на "то, что бы все это прекратить", получается уже упомянутая им "белка в колесе", требующая примерно тех же сумм, "хозяин которой сидит довольный".

Отметим, что в течение последних двух лет в Колпинском районе протестуют не только против самих свалок, но и против планов построить на территории района мусоросжигательный завод.

фото: Красимир Врански / ВКонтакте