Около 50 человек пришли поддержать самовыдвиженца Федосеева в ТИК №7

Вечером 3 августа около 50 человек собралось в фойе администрации Кировского района, где находится территориальная комиссия №7. Они намерены дождаться официального отказа комиссии принять подписи за выдвижение кандидата в Заксобрание по 17-му округу Саввы Федосеева, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Поддержать претендента на депутатский мандат пришли и некоторые муниципальные депутаты: Виталий Боварь и Денис Луговский из МО "Владимирский округ". К администрации приехала также кандидатка в Заксобрание Анна Каруличева, экс-депутат МО "Нарвский округ", а также Фёдор Грудин из МО "Правобережный".

Заместитель главы администрации Кировского района Андрей Антонец в беседе с ЗАКС.Ру объяснил, что график работы администрации не позволяет попасть в здание после 18:00, а охрана просто выполняет свою работу. Почему не пустили Федосеева, который пришел за 20 минут до окончания рабочего дня - он пояснить не смог.

— У охранника четкая обязанность. Если у кого-то есть теория заговора о том, что охрана намерено кого-то не пускала — бред сивой кобылы. Так и запишете, — заявил Антонец.

Охранники от комментариев отказались. В это же время возле здания администрации стоит полицейский автомобиль с включенным проблесковым маячком. Сами сотрудники полиции в происходящее не вмешиваются.

Напомним, Федосеев со сторонниками перешёл подавать подписи за выдвижение, но охрана не пускала самовыдвиженца до 18:00. Позже члены комиссии отказались принимать подписи, сославшись на то, что приём документов окончен.

Константин Леньков