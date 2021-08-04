Производители просят кабмин ужесточить правила продажи медицинских масок в России

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить правила продажи медицинских масок, пишет РБК.

Представители ассоциации просят устранить противоречия и пробелы в отраслевом законодательстве: из-за них медики, работающие с COVID-пациентами, могут подвергаться повышенному риску заразиться. Ассоциация указала на ряд проблем. Так, производители респираторов и масок могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке, без документов о проведении токсикологических и технических испытаний. Эти документы, согласно постановлению кабмина, они могут предоставить в течение 150 дней со дня регистрации.

Из-за упрощенного порядка регистрации недобросовестные производители маркируют свои изделия определенными классами защиты (FFP2-FFP3) без прохождения необходимых испытаний и подтверждения этих классов защиты, указали в ассоциации. При этом больницы закупают такие изделия, поскольку закон о закупках не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам. Все это создает риск поставок в медучреждения недоброкачественных средств защиты дыхания, что чревато заражением врачей и их семей коронавирусом, заключили эксперты.

Ассоциация просит Мишустина внести в нормативные акты пункт о наличии сертификата качества у тех средств защиты дыхания, которые используются в медучреждениях, запретить поставку в больницы респираторов и респираторных масок, которые не прошли технические, клинические испытания, токсикологические исследования, а также исключить респираторы общего применения, маски для защиты дыхательных путей многоразового и одноразового использования из перечня медизделий, для которых действует упрощенная, заявительная, регистрация.